Сборная России по тяжелой атлетике пропустит чемпионат Европы-2018

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов подчеркнул: сборная России пропустит чемпионат Европы-2018 из-за отстранения. Сам турнир, как и планировалось, пройдет 22-31 марта в Анталье. IWF 30 сентября отстранила ФТАР и федерации еще восьми стран на один год за допинговые нарушения.

– Это решение (о проведении ЧЕ-2018 в марте) принято исполкомом и конгрессом Европейской федерации тяжелой атлетики в Албании, – цитирует Р-Спорт Агапитова. – Было решено, что чемпионат Европы состоится в марте. Согласно тому, что мы знаем по нашему отстранению, оно продлится 12 месяцев, соответственно эти соревнования мы пропустим.

Оспорить решение по отстранению? Мы еще не получили документы, решение будет приниматься позднее.