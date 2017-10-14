Сборная России по тяжелой атлетике пропустит чемпионат Европы-2018

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов подчеркнул: сборная России пропустит чемпионат Европы-2018 из-за отстранения. Сам турнир, как и планировалось, пройдет 22-31 марта в Анталье. IWF 30 сентября отстранила ФТАР и федерации еще восьми стран на один год за допинговые нарушения.
– Это решение (о проведении ЧЕ-2018 в марте) принято исполкомом и конгрессом Европейской федерации тяжелой атлетики в Албании, – цитирует Р-Спорт Агапитова. – Было решено, что чемпионат Европы состоится в марте. Согласно тому, что мы знаем по нашему отстранению, оно продлится 12 месяцев, соответственно эти соревнования мы пропустим.
Оспорить решение по отстранению? Мы еще не получили документы, решение будет приниматься позднее.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/weightlifting/20171014/1127150928.html