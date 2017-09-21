Российские штангисты за три дня сдали 44 допинг-теста

Специалисты Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) за три дня взяли 44 допинг-пробы у спортсменов сборных команд России, находящихся на тренировочных сборах.

Мужская сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира с 11 сентября по 1 октября проводит тренировочный сбор в Сочи. Мировое первенство-2017 пройдет в Анахайме (США) в период с 28 ноября по 5 декабря.

- За последние три дня к нам дважды приезжали для проведения допинг-контроля специалисты из РУСАДА и один раз - из ВАДА, - цитирует "Р-Спорт" главного тренера мужской сборной России Олега Писаревского. - Только вчера проверили восемь спортсменов из молодежной команды по линии РУСАДА, а позавчера были специалисты международного контроля из Будапешта и взяли пробы у 29 человек. И еще днем раньше брали допинг-пробы у семи юниоров. И в итоге у 44 наших спортсменов были взяты допинг-пробы.

Проведен массированный осмотр состояния наших спортсменов на предмет нарушения антидопинговых правил.