Олег Писаревский – об отстранении сборной России: "Это полная несправедливость"

Главный тренер мужской сборной России по тяжелой атлетике Олег Писаревский отметил, что российские спортсмены уже понесли наказание за нарушение антидопинговых правил, пропустив Олимпийские игры-2016. Он также добавил, что тяжелоатлеты могу потерять мотивацию к дальнейшим выступлениям.

Напомним, сегодня Международная федерация легкой атлетики (IWF) отстранила Федерацию тяжелой атлетики России (ФТАР) на 12 месяцев за нарушения спортсменами антидопинговых правил после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Из-за этого российские тяжелоатлеты не смогут принять участие в чемпионате мира-2017.

– Это полная несправедливость. Только нас не пустили на Олимпийские игры среди всех отстраненных сборных, мы уже понесли наказание, – приводит ТАСС слова Писаревского. - Не понимаю, как объяснить ребятам, что они должны продолжать, когда происходят подобные вещи. Многие ведь могут махнуть рукой, ведь они готовы бороться за самые высокие места, а тут происходит такое.