Минспорта РФ может отозвать аккредитацию у ФТАР

Министр спорта РФ Виталий Мутко не исключил, что у Федерации тяжелой атлетики России может быть отозвана аккредитация. Также он сообщил о возможности проведения отдельного турнира для российских тяжелоатлетов, которые не были допущены к участию в Олимпиаде-2016.

– В тяжелой атлетике придется очень серьезно разбираться, вопрос даже не в количестве положительных допинг-проб, а в субстанциях, в применении которых обвиняются тяжелоатлеты, – цитирует "Матч ТВ" Мутко. – Если государство видит, что или федерация не справляется, или у нее огромное количество допинг-проб, или она не умеет организовать отбор, или они не могут защитить спортсменов, государство вправе отозвать аккредитацию и потребовать создания новой федерации. Мы можем пойти на такие жесткие меры.

Вчера с Дмитрием Анатольевичем Медведевым обсуждали тему тяжелой атлетики, чтобы зрители и спортсмены знали, что мы не забыли о них. Там ситуация более сложная. По сути дела в заявке на Олимпийские игры было всего два спортсмена, которые отвечали критериями и могли поехать. Вы знаете, что это Давид Беджанян и Олег Чен. По критериям МОК остальные спортсмены не проходили.

Мы помним, что и Олег, и Давид могли поехать. Мы хотим провести соревнования с ними, мы их обязательно поддержим, чтобы зрители и спортсмены это понимали. Но прямо скажу, что в тяжелой атлетике надо серьезно разбираться. Вопрос в тех субстанциях, в которых они обвиняются. Это очень тяжелый вопрос.