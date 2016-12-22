17:22 | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Кузнецов и Колесников назначены главными тренерами сборной России

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Глава исполкома Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил, что организация утвердила главных тренеров мужской и женской сборных России. Сегодня в Москве проходит заседание исполкома федерации, на котором, в частности, будут избраны вице-президент и генеральный секретарь ФТАР, а также утверждены наставники национальных команд.

– Главным тренером мужской сборной России по тяжелой атлетике утвержден Павел Кузнецов, – цитирует "Р-Спорт" Агапитова. – Николай Колесников выбран главным тренером женской сборной России.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/weightlifting/20161222/1114122213.html

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