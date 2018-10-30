Каширина вошла в состав сборной России на чемпионат мира

Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года Татьяна Каширина включена в состав сборной России для участия в предстоящем чемпионате мира в Ашхабаде. Об этом сообщил вице-президент Федерации тяжелой атлетики России Владимир Салтыков.

Чемпионат мира пройдет в столице Туркмении 1-10 ноября.

- Тренерский штаб определил состав женской сборной России на чемпионат мира в Ашхабаде. В него включены: Кристина Соболь (весовая категория до 49 килограммов), Светлана Ершова (до 55 кг), Наталья Хлесткина и Ольга Те (обе – до 59 кг), Тима Туриева, Татьяна Алеева (обе – до 64 кг), Анастасия Романова (до 71 кг), Диана Мстиева, Ксения Пасхина (обе – до 87 кг) и Татьяна Каширина (свыше 87 кг), - цитирует "РИА Новости" Салтыкова.

Те 22 октября завоевала золотую медаль на первенстве Европы среди юниоров и молодежи (до 23 лет), проходившем в польском городе Замосць.