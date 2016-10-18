19:22 | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

ФТАР проконсультируется с IWF по поводу Аухадова

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Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) в среду постарается узнать в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), можно ли как-то оспорить решение о лишении россиянина Апти Аухадова серебра Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента ФТАР Максим Агапитов. В результате перепроверки в допинг-пробе 23-летнего Аухадова были обнаружены запрещенные вещества - туринабол и дростанолон.

- Сейчас трудно оценивать данное решение Международного олимпийского комитета, пока нами получено только информационное письмо от Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), - цитирует "Р-Спорт" Агапитова. - Завтра на конгрессе IWF в Малайзии будет возможность обсудить данную ситуацию с международной федерацией, узнать, возможно ли что-то предпринять, как-то оспорить данное решение.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/weightlifting/20161018/1110970206.html

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