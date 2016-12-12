Казань лишилась права проведения юниорского чемпионата мира-2017 по водному поло

Вице-президент Федерации водного поло Республики Татарстан Ирек Зиннуров сообщил, что чемпионат мира по водному поло среди юниоров-2017 пройдет не в Казани, как предполагалось ранее, а на территории Сербии. По его словам, для проведения первенства было сделано очень многое.

– К сожалению, чемпионат мира по водному поло среди юниоров 2017 года, который планировалось провести в Казани, будет проходить в Сербии, – приводит ТАСС слова Зиннурова. – Хотя наша кандидатура рассматривалась. Нужно было биться до последнего, чтобы этот турнир проходил у нас.

А сделано было очень многое. Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов дал добро на проведение этого чемпионата мира. Очень жаль, что все получилось так.