14:38 | ВОДНОЕ ПОЛО

Казань лишилась права проведения юниорского чемпионата мира-2017 по водному поло

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Вице-президент Федерации водного поло Республики Татарстан Ирек Зиннуров сообщил, что чемпионат мира по водному поло среди юниоров-2017 пройдет не в Казани, как предполагалось ранее, а на территории Сербии. По его словам, для проведения первенства было сделано очень многое.

– К сожалению, чемпионат мира по водному поло среди юниоров 2017 года, который планировалось провести в Казани, будет проходить в Сербии, – приводит ТАСС слова Зиннурова. – Хотя наша кандидатура рассматривалась. Нужно было биться до последнего, чтобы этот турнир проходил у нас.

А сделано было очень многое. Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов дал добро на проведение этого чемпионата мира. Очень жаль, что все получилось так.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3864373

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