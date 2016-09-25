Владимир Алекно: "Зенит" пока не в лучшей форме"

Главный тренер казанского "Зенита" Владимир Алекно признался, что очень рассчитывает на новичков в предстоящем сезоне. Также специалист отметил, что его команде потребуется время, чтобы набрать оптимальные кондиции.

– Даже страшно стало от того, сколько нужно сделать в предстоящем сезоне, чтобы сохранить все эти титулы, – цитирует пресс-служба ВФВ Алекно. – Хочу поблагодарить президента нашего клуба Рафката Кантюкова. Наш клуб видел много звездных игроков, и без него это было бы невозможно. У нас очень амбициозный руководитель и за восемь лет я не слышал от него слово "нет", когда дело касалось поддержки команды.

– Что ожидаете от нынешнего состава команды?

– Возлагаю большие надежды на новичков. Прекрасно понимаю, что шесть человек не сыграют весь сезон. Если в прошлом году был сезон без плей-офф, и не всегда была возможность доверить запасным игрокам, то в предстоящем сезоне таких моментов будет больше. Мельник достаточно опытный игрок, когда-то играл в сборной. Его физическое состояние никак не говорит о возрасте, он готов к большой работе. У Кроткова есть огромное желание. При должной работе он может стать классным либеро, но говорить, что это либеро для сборной пока рано, хотя я его уже вызывал на сборы. Что касается Вольвича, то считаю, что он раскрылся на Олимпиаде. Земченок также опытный игрок, который привлекался в сборную. Уверен, что все они помогут "Зениту" в новом сезоне.

– В каком состоянии находится команда перед предстоящим матчем с московским "Динамо"?

– Скажу откровенно, "Зенит" пока не в лучшей форме. Мэтт Андерсон только вчера приехал, сборники в одном состоянии, остальные – в другом. Постараемся исправить ситуацию. Нас ждет интересный и важный матч.

– Кого считаете главными соперниками по клубному чемпионату мира?

– Я пока не очень хорошо знаком со второй аргентинской команды, но судя по тому, что я видел – "Крузейру" и "Трентино".