Маричев останется в "Динамо"

Главный тренер московского "Динамо" Юрий Маричев заявил, что останется в клубе на следующий сезон. Он работает с бело-голубыми с октября 2016 года. Сегодня "Динамо" уступило "Зениту" в финале чемпионата России и завоевало серебряные медали.
- Конечно, останусь, у меня подписанный контракт, - цитирует ТАСС Маричева.
/Fomix/
Безперспективный тренер для любой команды.
23:21
rusfed 2.0
Мне сегодня подумалось, у него совсем нет контакта с игроками. Команда проигрывает, Маричев берет тайм-аут, а говорит только Алекно. И так из раза в раз. Порой складывалось ощущение, что и тайм-ауты Маричев берет только для того, чтобы потом никто его не обвинил в том, что он не пытался ничего сделать. А Алекно говорит со своими постоянно. То с одним, то с другим, то со всеми вместе. И не только с Вольвичем и Гуцалюком, но и с Андерсоном и Леоном, которые, казалось бы, и без того монстры. А вот с помощниками Маричев общается чаще. Может, потому что для тех он авторитет?
22:56