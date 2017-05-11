22:34 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Маричев останется в "Динамо"

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Главный тренер московского "Динамо" Юрий Маричев заявил, что останется в клубе на следующий сезон. Он работает с бело-голубыми с октября 2016 года. Сегодня "Динамо" уступило "Зениту" в финале чемпионата России и завоевало серебряные медали.

- Конечно, останусь, у меня подписанный контракт, - цитирует ТАСС Маричева.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4246065

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КОММЕНТАРИИ (2)
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/Fomix/

Безперспективный тренер для любой команды.

23:21

rusfed 2.0

Мне сегодня подумалось, у него совсем нет контакта с игроками. Команда проигрывает, Маричев берет тайм-аут, а говорит только Алекно. И так из раза в раз. Порой складывалось ощущение, что и тайм-ауты Маричев берет только для того, чтобы потом никто его не обвинил в том, что он не пытался ничего сделать. А Алекно говорит со своими постоянно. То с одним, то с другим, то со всеми вместе. И не только с Вольвичем и Гуцалюком, но и с Андерсоном и Леоном, которые, казалось бы, и без того монстры. А вот с помощниками Маричев общается чаще. Может, потому что для тех он авторитет?

22:56