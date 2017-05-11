Маричев останется в "Динамо"

Главный тренер московского "Динамо" Юрий Маричев заявил, что останется в клубе на следующий сезон. Он работает с бело-голубыми с октября 2016 года. Сегодня "Динамо" уступило "Зениту" в финале чемпионата России и завоевало серебряные медали.

- Конечно, останусь, у меня подписанный контракт, - цитирует ТАСС Маричева.