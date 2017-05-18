 Карполь намерен установить мировой рекорд по продолжительности тренерской деятельности. ВОЛЕЙБОЛ - Россия. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
14:45 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Карполь намерен установить мировой рекорд по продолжительности тренерской деятельности

0
0
0
0
2

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), главный тренер женского клуба "Уралочка" Николай Карполь намерен установить мировой рекорд по продолжительности тренерской карьеры. Для этого 79-летнему специалисту нужно проработать на своем посту еще три года.

– Скажу вам откровенно, если мне хватит здоровья, то я еще проработаю три года, – цитирует ТАСС Карполя. – Один канадский тренер проработал с 1900 по 1950 год в НХЛ, в спортивных играх, это рекорд Гиннеса. У меня в этом году закончился 48-й год, неужели я еще три года не продержусь?

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4262142

0
0
0
0
2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Slim Taller

Советским геронтократам всегда нравилось руководить не приходя в сознание.

15:29

defender_8

Вот это - "неужели не продержусь?" вызывает иные ассоциации.

15:22