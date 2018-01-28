"Динамо-Казань" выиграло 14-й матч чемпионата России подряд

"Динамо-Казань" выиграло у "Заречья-Одинцово" в матче женской суперлиги. Клуб из столицы Татарстана победил в 14-й встрече подряд и лидирует в турнирной таблице с 1 поражением в 16 встречах.

Чемпионат России

Женщины

Суперлига

16-й тур

"Динамо-Метар" (Челябинск) - "Уралочка-НТМК" (Свердловская область) - 1:3 (20:25, 18:25, 28:26, 20:25)

"Енисей" (Красноярск) - "Динамо" (Краснодар) - 3:0 (25:11, 25:20, 27:25)

"Динамо-Казань" (Казань) - "Заречье-Одинцово" (Московская область) - 3:1 (23:25, 25:14, 25:11, 25:14)

"Протон" (Саратовская область) - "Ленинградка" (Санкт-Петербург) - 0:3 (17:25, 26:28, 21:25)

"Динамо" (Москва) - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - 3:0 (25:10, 30:28, 25:12)