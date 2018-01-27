"Белогорье" проиграло "Газпрому-Югре"

"Белогорье" уступило "Газпрому-Югре" в матче суперлиги. Белгородский клуб занимает второе место в таблице, а лидирует "Зенит-Казань", одолевший сегодня "Енисей".
Чемпионат России
Суперлига
21-й тур
"Югра-Самотлор" (Нижневартовск) - "Динамо-ЛО" (Ленинградская область) - 1:3 (26:28, 25:21, 19:25, 24:26)
"Зенит-Казань" (Казань) - "Енисей" (Красноярск) - 3:0 (25:17, 25:23, 25:16)
"Динамо" (Москва) - "Урал" (Уфа) - 3:2 (21:25, 25:23, 13:25, 25:20, 15:8)
"Локомотив" (Новосибирск) - "Кузбасс" (Кемерово) - 3:1 (26:24, 25:15, 23:25, 25:17)
"Белогорье" (Белгород) - "Газпром-Югра" (Сургут) - 1:3 (25:21, 24:26, 21:25, 12:25)
"Ярославич" (Ярославль) - "Факел" (Новый Уренгой) - 2:3 (25:22, 14:25, 25:19, 18:25, 15:17)
rusfed 2.0
Я еще под впечатлением от игры Динамо - Урал, а тут, оказывается, Белогорье проиграло. Нифигасе
22:30 27 января
rusfed 2.0
Ох, жаль, уфимцы недодавили. Если б не Антипкин, который вторую партию практически в одиночку двумя своими сериями подач выиграл, быть бы сенсации
22:17 27 января