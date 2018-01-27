"Белогорье" проиграло "Газпрому-Югре"

"Белогорье" уступило "Газпрому-Югре" в матче суперлиги. Белгородский клуб занимает второе место в таблице, а лидирует "Зенит-Казань", одолевший сегодня "Енисей".

Чемпионат России

Суперлига

21-й тур

"Югра-Самотлор" (Нижневартовск) - "Динамо-ЛО" (Ленинградская область) - 1:3 (26:28, 25:21, 19:25, 24:26)

"Зенит-Казань" (Казань) - "Енисей" (Красноярск) - 3:0 (25:17, 25:23, 25:16)

"Динамо" (Москва) - "Урал" (Уфа) - 3:2 (21:25, 25:23, 13:25, 25:20, 15:8)

"Локомотив" (Новосибирск) - "Кузбасс" (Кемерово) - 3:1 (26:24, 25:15, 23:25, 25:17)

"Белогорье" (Белгород) - "Газпром-Югра" (Сургут) - 1:3 (25:21, 24:26, 21:25, 12:25)

"Ярославич" (Ярославль) - "Факел" (Новый Уренгой) - 2:3 (25:22, 14:25, 25:19, 18:25, 15:17)