"Белогорье" проиграло "Динамо" и опустилось на вторую строчку в турнирной таблице

"Белогорье" потерпело второе поражение в чемпионате России в текущем сезоне-2017/18, уступив московскому "Динамо" в трех сетах. Таким образом, белогорцы уступили первую строчку в турнирной таблице казанскому "Зениту", который, в свою очередь, обыграл в трех сетах "Факел".

Суперлига

18-й тур

НОВА (Новокуйбышевск) - "Енисей" (Красноярск) - 3:2 (23:25, 25:17, 21:25, 25:18, 15:12)

"Югра-Самотлор" (Нижневартовск) - "Урал" (Уфа) - 0:3 (23:25, 17:25, 23:25)

"Кузбасс" (Кемерово) - "Динамо-ЛО" (Ленинградская область) - 3:0 (25:13, 25:18, 25:16)

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Газпром-Югра" (Сургут) - 3:0 (25:18, 25:14, 25:18)

"Факел" (Новый Уренгой) - "Зенит-Казань" (Казань) - 0:3 (18:25, 19:25, 20:25)

"Динамо" (Москва) - "Белогорье" (Белгород) - 3:0 (25:20, 25:18, 27:25)

"Ярославич" (Ярославль) - "Локомотив" (Новосибирск) - 1:3 (21:25, 17:25, 25:23, 22:25)