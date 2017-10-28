"Белогорье" обыграло "Газпром-Югру", НОВА выиграла у "Зенита"

"Белогорье" переиграло "Газпром-Югру" в матче 8-го тура чемпионата России. В другой встрече НОВА обыграла "Зенит" из Санкт-Петербурга, "Локомотив" выиграл у "Кузбасса", а "Факел" одолел "Ярославич".

Чемпионат Росии

Мужчины

Суперлига

8-й тур

"Динамо-ЛО" (Ленинградская область) – "Югра-Самотлор" (Нижневартовск) – 3:0 (25:20, 27:25, 25:19)

НОВА (Новокуйбышевск) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 3:0 (25:22, 25:22, 28:26)

"Урал" (Уфа) – "Динамо" (Москва) – 0:3 (22:25, 17:25, 22:25)

"Кузбасс" (Кемерово) – "Локомотив" (Новосибирск) – 1:3 (25:23, 22:25, 16:25, 31:33)

"Факел" (Новый Уренгой) – "Ярославич" (Ярославль) – 3:0 (25:19, 25:21, 25:19)

"Газпром-Югра" (Сургут) – "Белогорье" (Белгород) – 0:3 (20:25, 22:25, 24:26)