Юниорская сборная России выиграла чемпионат Европы

Сборная России по волейболу среди девушек не старше 19 лет стала чемпионом Европы в своей возрастной категории. В финальном матче, который состоялся 4 сентября в Нитре, россиянки обыграли сборную Сербии со счетом 3:0 (26:24, 25:19, 25:18) и завоевали золотые медали. Бронза в активе Турции, которая в матче за третье место обыграла Бельгию.

Самыми результативными игроками стали Анна Котикова с 12 очками и Ангелина Лазаренко с 11.

В прошлом году эта же команда под руководством Светланы Сафроновой уже выигрывала первенство Европы до 18 лет. Что примечательно, соперницами того финала тоже были сербки. Но титул европейского первенства до 19 лет покорился нашим девушкам впервые с 1994 года.