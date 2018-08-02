Шевченко надеется на призовое место россиян на московском этапе мирового тура

Глава Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко сказал, какое выступление отечественных пар на домашнем этапе Мирового тура сочтет успешным.

Матчи турнира пройдут в московском Парке Горького с 8 по 12 августа.

- Думаю, наши пары покажут максимально возможный результат, - считает Шевченко. - Потому что всегда расценивали московский этап как приоритетный. У нас очень неплохо в последнее время выступают мужские пары. Поэтому успешным результатом будет считаться завоевание призовых мест. В целом, у нас великолепный состав участников, почти все ведущие пары подтвердили свой приезд. Всего будут представлены спортсмены из 30 стран. (Антон БАБОШИН)