Сергей Шляпников: "У Мусэрского и Бакуна возникли проблемы"

Главный тренер сборной России Сергей Шляпников после победы над Китаем на домашнем этапе Лиги наций сказал, чем вызвано отсутствие на площадке Константина Бакуна и ранняя замена Дмитрия Мусэрского, за что попало Дмитрию Ковалеву и что он ждет большего от Романаса Шкулявичуса.

- У Мусэрского и Бакуна возникли проблемы, поэтому нам пришлось прямо перед матчем вводить в состав других игроков, - сказал Шляпников. - Мы до последнего надеялись, но потом медицинский штаб посоветовал нам поберечь спортсменов. Поэтому начало вышло для команды достаточно сложным. Тренировочного процесса в таком графике как такового быть не может, мы просто пытаемся поддерживать тонус. Но хорошо, что ребята вышли и сделали, что должны.

- Как оцените игру крайних нападающих?

- Они прогрессируют от игры к игре, мы довольны тем как они себя проявляют. Не все получается, как хотелось бы, но поступательное движение вперед есть. Вот от Шкулявичуса, конечно, мы ждем большего - как от человека, играющего серьезную роль в клубе и имеющего такую статистику в национальном чемпионате.

- К сборной присоединился Виктор Полетаев, каково его состояние?

- Ему надо еще много работать, чтобы выйти на площадку. Все наши службы сейчас подключатся, чтобы он сделал это как можно быстрее. Может, и можно было бы выпустить его на подачу, но человек еще не готов - я лучше перестрахуюсь. Если мы в будущем на него рассчитываем, нужно быть уверенными, что игрок полностью готов. Торопиться не надо.

- А вот Ковалеву, вышедшему на подачу, от вас досталось.

- И правильно. Мы для чего делаем замену? Чтобы усилить игру, не потерять мяч. А он вышел и не сделал, что нужно, вот и получил. Что, закрывать на это глаза? Игроки наравне с тренером должны ответственность за результат и то, что происходит на площадке. Я от Ковалева, честно говоря, такого не ожидал. Всегда считал, что он надежный игрок. Эти две ошибки - такого не должно происходить. (Антон БАБОШИН)