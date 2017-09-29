Россиянки в трех сетах проиграли Турции в четвертьфинале чемпионата Европы

Женская сборная России проиграла Турции в матче 1/4 финала чемпионата Европы. Самой результативной среди россиянок стала Наталья Гончарова, набравшая 18 очков. У Турции 23 очка набрала Мейрем Бос.
В полуфинале турчанки встретятся с Сербией, а в другой встрече хозяйки турнира - сборная Азербайджана - сыграет с Голландией.
Сборная России с учетом результатов первого раунда заняла в сводной таблице шестое место, между Италией (5-я) и Белоруссией (7-я). Напомним, что в групповом турнире россиянки выиграли все три поединка (у Украины, Болгарии и Турции) и попали в четвертьфинал, минуя стадию 1/8 финала.
Чемпионат Европы
Женщины
1/4 финала
РОССИЯ - Турция - 0:3 (25:27, 18:25, 20:25)
БАКЛАН ЗИНИТОВСКИЙ
А инфа в статье на счёт ШЕСТОГО МЕСТА "в сводной таблице" реальна проверена???? Если ТАК -- завтра в новостях по общедоступно--известному спорт каналу скрооооооооооооооооооооомнеько так расскажут об ЭТОМ достижении...
22:20
duha1_1_1
Полностью закономерный результат. С самого начал было ясно, что Гончарова - не Гамова, а Воронкова/Фролова - и близко не Соколова. и что играть в ту модель, которая давала результаты (и то не всегда) при гениальности этих двух игроков нельзя. Еще с ОИ было ясно! но нет -вместо того, чтобы наигрывать пару Парубец/Щербань в доигровке тренера Сборной с упорством .......... играли с Кошелевой, у которой нулевой прием и которая никак не показала себя в атаке и с Воронковой! Могу сказать только одно - лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Назначайте уже Панкова ГТ Сборной и заканчивайте этот позорный цирк!
22:13
морпех
Учитывая,сколько денег,сколько полос первых газет,сколько трансляций посвящены...футболу,и там на ЧЕ за благо выход из группы!(а там ещё и больше команд!),так чего хаять наш волейбол?
21:56
fanat2017
lev48----КАк ты прав во всём!!
21:54
Old_Boy
bezik, ты со своим полупокерным знатоком михуэлем можете и дальше фапать на нашу сборную))) "лидера мирового рейтинга"))) элиту мир.волея))
21:54
fanat2017
Bibigon2000----9 очков ,а не 8. 12=10---12-19
21:52
fanat2017
ХОТЬ совсем не опозорились выйдя из группы!!
21:51
fanat2017
Что должно было случиться случилось,я даже не сомневался,что Турции влетим. Могли и в 1/8 вылететь,если бы болгаркам слили. Для этой сборной нет ничего не возможного. Особенно видно было,как команда разваливается,когда вели 12-10 и за одну расстановку проиграли 9 очков. Всё сразу стало ясно. Да,это и к лучшему,тренеров уберут. Зачем возили Кузюткина туристом??? В тай-аутах не участвовал,вообще гротеск какой-то.ТРЕНЕР во время игры на скамейке.???? Один вопрос к ФЕДЕРАЦИИ __Для чего надо было ставить пенсионера у руля сборной??? Слава богу всё закончилось,теперь будет волейбол смотреть. Предполагаю финал СЕРБИЯ- АЗЕРБАЙДЖАН. ВСЕМ ПОКА!! Будет и на нашей улице ещё праздник!!!
21:50
RUhotshot
Да-а-а! При Гамовой такого ПОЗОРА не было. Докатились.
21:45
KhSL
Кузюткину - спасибо за 2010 год, Ушакову - не знаю за что. Но они расписались в своем тренерском бессилии и должны уйти... Я не могу принять, что Фролова - это игрок уровня сборной. Третьякова и Воронкова тоже... Нужна новая сборная...
21:41
KhSL
diskmen alexway.67 круто ты загнул.Карполь бы их вздрючил. === Карполя - в сборную!!
21:32
diskmen
alexway.67 круто ты загнул.Карполь бы их вздрючил.
21:31
Bibigon2000
alexway.67 ...Уму не постижимо, как можно, проигрывая по партиям 2:0 и ведя в третьей два мяча умудриться проиграть подряд ВОСЕМЬ?...============ больше,я выключил на 12-19
21:28
lev48
Уважающий себя тренер,знающий себе цену,никогда и ни при каких условиях не согласился бы возглавить сборную за 2 дня до начала ЧЕ.Это делают только проходимцы и пиарщики,которые даже в случае выхода в полуфинал и занятия "почётного" 4-го места,создали бы эйфорию на всю страну,как это сделали Кириленко с Базаревичем в баскетболе.Всё падает,всё рушится,всё разваливается и страна превращается из некогда могущественной спортивной державы в допингового скандалиста благодаря таким как Мутко,полностью утратившего в своё время контроль над спортом.
21:28
akkustik
alexway.67 С тобой полностью согласен!
21:27
KhSL
Баклан ты и есть баклан... Вся эта убогость видна, только испытывать от чужих неудач радость и счастье может только моральный у.р.о.д, каковым ты счастливо и являешься... Нормальные радуются своим победам, а не чужим поражениям... Впрочем, тебе и еще ряду тут отписавшихся этого никогда не понять, т.к. вы живете и питаетесь ненавистью .
21:27
alexway.67
Я не злорадствую, а переживаю за сборную. И такой ужасной игры, как на этом чемпионате не мог себе представить. Но после мучений в группе поражение в четвертьфинале читалось. Ни приема, ни атаки, ни подачи. Уму не постижимо, как можно, проигрывая по партиям 2:0 и ведя в третьей два мяча умудриться проиграть подряд ВОСЕМЬ? Я думал, что это даже специально невозможно. Короче говоря, на игру этой сборной смотреть ПРОТИВНО. Жаль, что нет Сталина. Завтра эта сборная во главе с недоучкой Ушаковым и маразматиком Кузюткиным уже бы шила фуфайки в лагерях Мордовии.
21:24
akkustik
Парубец неплохо вышла!
21:24
KhSL
Механик, как всегда, со своей единственной на все случаи как-бы шуткой... Еще большее убожество, чем сегодняшняя игра нашей сборной
21:19
nio16
ну наконец-то на улице русофобов праздник, мели Емеля твоя неделя
21:18
volleyboluga
С Панковым в роли главного такого позора бы не было! Полное отсутствие игровой дисциплины. Всех, кого Панков выводил в люди, умерли как игроки на кладбище волейбольных талантов, имя которому ЖВК Динамо-Москва. Печально..
21:18
механик39
Не смогли встать с колен .
21:16
Новоуепинни
Интересно, как тренеров в эту сборную назначают? Типа поржать чтоле - самых отстойных? Так-то Гончарову хорошо понимаю - для таких днарей играть и выигрывать как-то тупо
21:16
bezik
Нет приёма, нет игры. Old_Boy, ты совсем тупой, если не знаешь значения слова середнячок.
21:15
KhSL
Загавкала свора... Сегодня ваш день, гавкайте.
21:14
akkustik
Позорище!!! Приёма нет и не было!
21:14
Новоуепинни
В честь блестящего результата нашей сборной бьем в победный барабан
21:13
Санчес65
При наличии Фомина и Яковлева Ушаков был бездарным пасующим и самым слабым звеном в сборной до прихода Хомуцких, и эти качества он прививает сборной. Гнать его поганой метлой.
21:13
defender_8
В моей памяти эта сборная слабейшая. Кстати Ушаков принял команду перед ЧЕ, что вообще выходит за пределы разумного. А назначение Кузюткина кроме смеха ничего не вызывало. Не стану ничего говорить о девочках, но у них вирус Гончаровой (пофигизм).
21:12
AZ
Большего тренерского убожества давно не было. Если тренеры ни рыба ни мясо, то и от команды чего-то другого ожидать сложно.
21:12