Россиянки в трех сетах проиграли Турции в четвертьфинале чемпионата Европы

Женская сборная России проиграла Турции в матче 1/4 финала чемпионата Европы. Самой результативной среди россиянок стала Наталья Гончарова, набравшая 18 очков. У Турции 23 очка набрала Мейрем Бос.

В полуфинале турчанки встретятся с Сербией, а в другой встрече хозяйки турнира - сборная Азербайджана - сыграет с Голландией.

Сборная России с учетом результатов первого раунда заняла в сводной таблице шестое место, между Италией (5-я) и Белоруссией (7-я). Напомним, что в групповом турнире россиянки выиграли все три поединка (у Украины, Болгарии и Турции) и попали в четвертьфинал, минуя стадию 1/8 финала.

Чемпионат Европы

Женщины

1/4 финала

РОССИЯ - Турция - 0:3 (25:27, 18:25, 20:25)