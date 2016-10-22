Владимир Алекно: "Рад, что, наконец, победил команду Лоренцетти"

Главный тренер казанского "Зенита" Владимир Алекно после победы над "Трентино" (3:0) в полуфинале клубного чемпионата мира остался доволен игрой команды. По словам наставника, игроки показали характер и волю к победе.



– Я сейчас сижу рядом с одним из лучших тренеров мира – Анджело Лоренцетти, – цитирует Алекно официальный сайт турнира. – Имел честь встречаться с ним много раз раньше. Я уже побеждал "Трентино", но это была не команда Лоренцетти. Рад, что я сделал это, наконец. Мы смогли сделать то, что запланировали. Это радует. Доволен, что игроки сегодня показали характер и волю к победе.