23:17 | ВОЛЕЙБОЛ — Клубный ЧМ

Владимир Алекно: "Рад, что, наконец, победил команду Лоренцетти"

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Главный тренер казанского "Зенита" Владимир Алекно после победы над "Трентино" (3:0) в полуфинале клубного чемпионата мира остался доволен игрой команды. По словам наставника, игроки показали характер и волю к победе.

– Я сейчас сижу рядом с одним из лучших тренеров мира – Анджело Лоренцетти, – цитирует Алекно официальный сайт турнира. – Имел честь встречаться с ним много раз раньше. Я уже побеждал "Трентино", но это была не команда Лоренцетти. Рад, что я сделал это, наконец. Мы смогли сделать то, что запланировали. Это радует. Доволен, что игроки сегодня показали характер и волю к победе.

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