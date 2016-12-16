Сысоев - новый главный тренер сборной России

13 декабря на заседании президиума Федерации триатлона (ФТР) России Игорь Сысоев был утвержден на посту главного тренера сборной России, сообщает пресс-служба ФТР. Решение участников заседания было единогласным. Также на пост наставника команды претендовал Андрей Макушин.

Кроме того, 14 декабря была утверждена структура сборной России. В тренерский штаб на позиции старших тренеров вошли: Алексей Зуев (мужчины, женщины, юниорки 20-23, юниоры 20-23), Иван Васильев (юниоры 18-19, юноши 15-17), Дмитрий Гааг (юниорки 18-19, девушки 15-17) и Андрей Гудалов (неолимпийские дисциплины), а на позиции тренеров: Сергей Яценко (мужчины, женщины, юниорки 20-23, юниоры 20-23), Михаил Васильев (юниоры 18-19, юноши 15-17) и Владимир Коноваленко (юниорки 18-19, девушки 15-17).