12:17 | ТРИАТЛОН

Сысоев - новый главный тренер сборной России

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13 декабря на заседании президиума Федерации триатлона (ФТР) России Игорь Сысоев был утвержден на посту главного тренера сборной России, сообщает пресс-служба ФТР. Решение участников заседания было единогласным. Также на пост наставника команды претендовал Андрей Макушин.

Кроме того, 14 декабря была утверждена структура сборной России. В тренерский штаб на позиции старших тренеров вошли: Алексей Зуев (мужчины, женщины, юниорки 20-23, юниоры 20-23), Иван Васильев (юниоры 18-19, юноши 15-17), Дмитрий Гааг (юниорки 18-19, девушки 15-17) и Андрей Гудалов (неолимпийские дисциплины), а на позиции тренеров: Сергей Яценко (мужчины, женщины, юниорки 20-23, юниоры 20-23), Михаил Васильев (юниоры 18-19, юноши 15-17) и Владимир Коноваленко (юниорки 18-19, девушки 15-17).

Дополнительная информация

http://www.ftr.org.ru/main_news/glavnyy_trener/

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