Звонарева победила Бегу в первом круге турнира в Ташкенте

Россиянка Вера Звонарева обыграла румынку Ирину-Камелию Бегу в первом круге турнира в Ташкенте. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 2:6, 6:2, 6:4. Во втором круге она сыграет с француженкой Полин Пармантье.

Отметим, что эта победа стала для россиянки первой на уровне основной сетки турнира WTA с апреля 2015 года.

Ташкент (Узбекистан)

Турнир WTA Tashkent Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

ЗВОНАРЕВА (Россия, Q) – Бегу (Румыния, 4) – 2:6, 6:2, 6:4

Аллертова (Чехия) – Фетт (Хорватия, Q) – 6:2, 3:6, 6:3