09:49 | Теннис — WTA

Жук встретится с Хибино в первом круге турнира в Вашингтоне


Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира в Вашингтоне (США). Россиянка Софья Жук сыграет с японкой Нао Хибино. 

Вашингтон. Распределение победительниц квалификации

Каролина Возняцки (Дания, 1) – Ангелина Калинина (Украина, Q).

Элли Кик (США, Q) – Хань Синьюнь (Китай).

Нао Хибино (Япония) – СОФЬЯ ЖУК (Россия, Q).

Белинда Бенчич (Швейцария, 6) – Хэрриет Дарт (Великобритания, Q).

"Лаки-лузер" японка Майо Хиби встретится с венгеркой Фанни Штолляр.

 

 

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