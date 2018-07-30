Жук встретится с Хибино в первом круге турнира в Вашингтоне

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира в Вашингтоне (США). Россиянка Софья Жук сыграет с японкой Нао Хибино.
Вашингтон. Распределение победительниц квалификации
Каролина Возняцки (Дания, 1) – Ангелина Калинина (Украина, Q).
Элли Кик (США, Q) – Хань Синьюнь (Китай).
Нао Хибино (Япония) – СОФЬЯ ЖУК (Россия, Q).
Белинда Бенчич (Швейцария, 6) – Хэрриет Дарт (Великобритания, Q).
"Лаки-лузер" японка Майо Хиби встретится с венгеркой Фанни Штолляр.
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