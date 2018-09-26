Якупович встретится с Потаповой в четвертьфинале турнира WTA в Ташкенте

Представительница Словении Далила Якупович встретится с россиянкой Анастасией Потаповой в четвертьфинале турнира WTA в Ташкенте. В матче второго круга теннисистка обыграла голландку Аранчу Рус - 6:1, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 1 час 27 минут.
Также в четвертьфинал вышли белоруска Вера Лапко и украинка Катерина Козлова.
Ташкент (Узбекистан)
Турнир WTA Tashkent Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Далила Якупович (Словения, 8) - Аранча Рус (Голландия) - 6:1, 7:6 (8:6)
Катерина Козлова (Украина) - Фиона Ферро (Франция) - 7:5, 6:4
Вера Лапко (Белоруссия, 2) - Ивана Йорович (Сербия, Q) - 6:2, 6:4