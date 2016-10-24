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Выставочный матч Шараповой с Мугурусой перенесен

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Выставочный матч между россиянкой Марией Шараповой и испанкой Гарбинье Мугурусой перенесен, сообщает El Espanol. Изначально было запланировано, что встреча пройдет 2 декабря, однако победительница "Ролан Гаррос"-2016 в это время будет проходить курс лечения травмы голеностопа.

Напомним, в начале октября Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил дисквалификацию Шараповой за употребление мельдония с 24 до 15 месяцев. Таким образом, россиянка сможет выступать в официальных турнирах с конца апреля 2017 года.

Суд пожалел Шарапову. Россиянка вернется на корт уже в 2017-м!

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tryam

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