Выставочный матч Шараповой с Мугурусой перенесен

Выставочный матч между россиянкой Марией Шараповой и испанкой Гарбинье Мугурусой перенесен, сообщает El Espanol. Изначально было запланировано, что встреча пройдет 2 декабря, однако победительница "Ролан Гаррос"-2016 в это время будет проходить курс лечения травмы голеностопа.

Напомним, в начале октября Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил дисквалификацию Шараповой за употребление мельдония с 24 до 15 месяцев. Таким образом, россиянка сможет выступать в официальных турнирах с конца апреля 2017 года.

Суд пожалел Шарапову. Россиянка вернется на корт уже в 2017-м!