Выдающаяся теннисистка и любящая мама. Серене Уильямс - 37

Сегодня, 26 сентября, исполняется 37 лет выдающейся американской теннисистке Серене Уильямс.

Уильямс выступает на взрослом уровне с 1995 года. За это время она выиграла 72 турнира под эгидой WTA, в том числе 38 – на турнирах "Большого шлема". Также у нее четыре золотые медали Олимпийских игр (три – в парном разряде вместе с сестрой Винус Уильямс).

Текущий сезон для нее завершился досрочно - теннисистка отказалась от участия в турнире в Пекине. Спортсменка одержала 18 побед и потерпела 6 поражений.

В этом году Уильямс стала самой высокооплачиваемой спортсменкой за последний год по данным Forbes. Она вернулась к соревнованиям только в марте, набрав форму после рождения ребенка. За это время американка заработала 18,1 миллиона долларов.

Этот год также запомнится скандалом с участием Уильямс во время финала US Open. Американка уступила японке Наоми Осаке (2:6, 4:6). Спортсменка обвинила судью на вышке Карлоса Рамоса в воровсте и лжи. После того, как арбитр снял с 23-кратной победительницы турниров "Большого шлема" гейм, она вызвала на корт главного рефери турнира и начала обсуждать тему сексизма.

Ранее глава Ассоциации тенниса США извинилась перед судьей матча между Уильямс и Осакой. Сама Уильямс заявила, что будет продолжать отстаивать права женщин в теннисе.