Возняцки из-за травмы не смогла выйти в третий круг турнира в Цинциннати

Голландская теннисистка Кики Бертенс вышла во втором круге турнира WTA в Цинциннати прошла датчанку Каролин Возняцки. Первый сет завершился в пользу второй ракетки мира - 6:4, но дальше она не смогла продолжить борьбу из-за травмы колена.

В третьем круге Бертенс сыграет с эстонкой Анетт Контавейт.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кики Бертенс (Голландия) - Каролин Возняцки (Дания) - 4:6, отказ второго игрока