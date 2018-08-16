06:20 | Теннис — WTA

Возняцки из-за травмы не смогла выйти в третий круг турнира в Цинциннати


Голландская теннисистка Кики Бертенс вышла во втором круге турнира WTA в Цинциннати прошла датчанку Каролин Возняцки. Первый сет завершился в пользу второй ракетки мира - 6:4, но дальше она не смогла продолжить борьбу из-за травмы колена.

В третьем круге Бертенс сыграет с эстонкой Анетт Контавейт.

Цинциннати (США) 

Турнир WTA Western & Southern Open 

Призовой фонд 2 800 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Кики Бертенс (Голландия) - Каролин Возняцки (Дания) - 4:6, отказ второго игрока

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