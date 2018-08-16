Возняцки из-за травмы не смогла выйти в третий круг турнира в Цинциннати

Голландская теннисистка Кики Бертенс вышла во втором круге турнира WTA в Цинциннати прошла датчанку Каролин Возняцки. Первый сет завершился в пользу второй ракетки мира - 6:4, но дальше она не смогла продолжить борьбу из-за травмы колена.
В третьем круге Бертенс сыграет с эстонкой Анетт Контавейт.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Кики Бертенс (Голландия) - Каролин Возняцки (Дания) - 4:6, отказ второго игрока
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