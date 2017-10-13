Виталия Дьяченко: "Никаких ставок на "ВТБ Кубок Кремля" не делаю"

Россиянка Виталия Дьяченко в преддверии старта "ВТБ Кубок Кремля" отметила, что ей очень нравится домашний турнир. Теннисистка посетовала, что для нее сезон только недавно начался из-за травм и операций.

- Для меня сезон только начался с этого августа из-за травм и операций, - приводит официальный сайт "ВТБ Кубка Кремля" слова Дьяченко. - Поэтому все только начинается и перерывов я не планирую. Что касается "ВТБ Кубка Кремля", у меня с этим турниром связаны как хорошие воспоминания, так и не очень. На него никаких ставок не делаю, просто домашний турнир, он мне очень нравится, потому что мои близкие могут прийти посмотреть. Но я ничего не загадываю, могу тут сыграть очень хорошо, могу не очень.