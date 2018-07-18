Винус Уильямс выступит на турнире в Сан-Хосе

38-летняя американка Винус Уильямс выступит на турнире Mubadala Silicon Valley Classic, который пройдет на корта Университета Сан-Хосе с 30 июля по 5 августа. А россиянка Мария Шарапова накануне, наоборот, объявила о том, что не сыграет в Калифорнии, чтобы дать своему организму отдых, сообщает официальный сайт WTA.

Ранее участие в турнире подтвердили Серена Уильямс, Мэдисон Кис, Виктория Азаренко , Коко Вандвэй, Джоанна Конта, Кристина Младенович и другие теннисистки.