Викери вышла в четвертьфинал турнира в Гонолулу и ждет результата матча Родиной

Американка Сачия Викери нанесла поражение японке Эри Ходзуми в матче второго круга турнира в Гонолулу – 6:4, 6:1. В четвертьфинале она встретится с победителем встречи Кэти Суон (Великобритания) – Евгения Родина (Россия).
Гонолулу (США)
Турнир WTA Hawaii Open
Призовой фонд 115 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Викери (США) – Ходзуми (Япония) – 6:4, 6:1
Беллис (США, 4) – Арконада (США, WC) – 6:1, 6:2
Соррибес Тормо (Испания, 7) – Мухаммед (США) – 6:3, 4:6, 6:1
Кроуфорд (США, 8) – Коллинз Д. (США) – 6:1, 7:5