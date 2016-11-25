Викери вышла в четвертьфинал турнира в Гонолулу и ждет результата матча Родиной

Американка Сачия Викери нанесла поражение японке Эри Ходзуми в матче второго круга турнира в Гонолулу – 6:4, 6:1. В четвертьфинале она встретится с победителем встречи Кэти Суон (Великобритания) – Евгения Родина (Россия).

Гонолулу (США)

Турнир WTA Hawaii Open

Призовой фонд 115 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Викери (США) – Ходзуми (Япония) – 6:4, 6:1

Беллис (США, 4) – Арконада (США, WC) – 6:1, 6:2

Соррибес Тормо (Испания, 7) – Мухаммед (США) – 6:3, 4:6, 6:1

Кроуфорд (США, 8) – Коллинз Д. (США) – 6:1, 7:5