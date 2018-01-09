Веснина вслед за Макаровой вылетела из турнира в Сиднее

Россиянка Елена Веснина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Сиднее, проиграв словачке Доминике Цибулковой со счетом 4:6, 4:6.

За выход в полуфинал Цибулкова поборется с победительницей матча Ангелик Кербер (Германия) - Винус Уильямс (США).

Напомним, ранее турнир на этой же стадии покинула другая россиянка Екатерина Макарова, уступившая чешке Барборе Стрыцовой (4:6, 1:6).

Сидней (Австралия)

Турнир WTA Sydney International

Призовой фонд 733 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Цибулкова (Словакия) - ВЕСНИНА (Россия) - 6:4, 6:4