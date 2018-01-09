09:22 | Теннис — WTA

Веснина вслед за Макаровой вылетела из турнира в Сиднее

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Россиянка Елена Веснина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Сиднее, проиграв словачке Доминике Цибулковой со счетом 4:6, 4:6.

За выход в полуфинал Цибулкова поборется с победительницей матча Ангелик Кербер (Германия) - Винус Уильямс (США). 

Напомним, ранее турнир на этой же стадии покинула другая россиянка Екатерина Макарова, уступившая чешке Барборе Стрыцовой (4:6, 1:6).

Сидней (Австралия) 

Турнир WTA Sydney International 

Призовой фонд 733 900 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Цибулкова (Словакия) - ВЕСНИНА (Россия) - 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/sydney/2018/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Подковоголовый баклан

Чмока,до конторы буков успел после матча добежать,чтобы ставку сделать и кучу бабла поднять?

11:13

Contr

А Пень Иуда - Чмока тут как тут...

10:27

Бней Иегуда

Быстренько сеточка зачистилась, бгг.))

09:45