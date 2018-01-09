Веснина вслед за Макаровой вылетела из турнира в Сиднее

Россиянка Елена Веснина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Сиднее, проиграв словачке Доминике Цибулковой со счетом 4:6, 4:6.
За выход в полуфинал Цибулкова поборется с победительницей матча Ангелик Кербер (Германия) - Винус Уильямс (США).
Напомним, ранее турнир на этой же стадии покинула другая россиянка Екатерина Макарова, уступившая чешке Барборе Стрыцовой (4:6, 1:6).
Сидней (Австралия)
Турнир WTA Sydney International
Призовой фонд 733 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Цибулкова (Словакия) - ВЕСНИНА (Россия) - 6:4, 6:4
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