Вера Звонарева: "Понимаю, что мне нужно прибавить, если я хочу выиграть и следующий матч"

Российская теннисистка Вера Звонарева, которая пробилась во второй раунд "ВТБ Кубка Кремля", отметила, что ей нужно прибавлять в следующих матчах. В матче первого круга она обыграла соотечественницу Ирину Хромачеву - 6:3, 6:3.

- Матч однозначно был очень непростым, - приводит пресс-соужба турнира слова Звонаревой. - Она опытная теннисистка. Мы ранее не встречались, но я знала, что она очень опасная. Старалась держать концентрацию с первого мяча до последнего. Рада, что у меня это получилось, хотя понимаю, что мне нужно прибавить, если я хочу выиграть и следующий матч.

Во втором круге россиянка встретится с чешкой Каролиной Плишковой.