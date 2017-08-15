Вера Душевина завершила карьеру

Российская теннисистка Вера Душевина заявила о завершении профессиональной карьеры. 30-летняя спортсменка намерена сосредоточиться на тренерской деятельности.

Душевина за время карьеры возглавляла юниорский одиночный рейтинг и одержала победу в одиночном разряде юниорского Уимблдона 2002 года. Также в активе россиянки победа в составе национальной команды в Кубке федерации-2005 и выход в полуфинал Уимблдона в миксте в 2013 и 2014 годах.

- В последнее время травмы фактически закрыли мне дорогу на корт, и в сложившейся ситуации, думаю, самым правильным будет завершить игровую карьеру и сосредоточиться на тренерской работе, - приводит "Р-Спорт" слова Душевиной. - Я благодарна теннису, который помог мне стать тем, кто я есть. Благодарна тренерам, прежде всего Ирине Григорьевне Гранатуровой, и всем, кто помогал мне добиваться результатов.

Конечно же, Уимблдон останется навсегда в моем сердце как одно из самых ярких воспоминаний. Надеюсь, что когда-нибудь порадуюсь за победу на этом турнире своих учеников.

Наивысшая позиция Душевиной в одиночном разряде рейтинга WTA - 31-е место (июль 2005 года), в парном рейтинге она добиралась до 27-й строчки (июнь 2007). В общей сложности российская теннисистка завоевала три титула WTA.