Ван Яфань стала соперницей Соболенко по полуфиналу турнира в Шэньчжэне

Китайская теннисистка Ван Яфань в четвертьфинале турнира в Шэньчжэне обыграла Монику Никулеску из Румынии со счетом 2:6, 7:6 (7:4), 6:1. В полуфинале она встретится с белоруской Ариной Соболенко. Та, напомним, прошла в четвертьфинале россиянку Марию Шарапову, которая снялась во втором сете из-за травмы бедра.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 626 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ван Яфань (Китай) – Моника Никулеску (Румыния, Q) – 2:6, 7:6 (7:4), 6:1