Светлана Кузнецова: "Мой парикмахер сказал, что убьет меня"

Теннисистка Светлана Кузнецова отметила, что ее парикмахер был недоволен, увидев, как россиянка состригает свои волосы в матче итогового турнира WTA с Агнешкой Радванской (7:5, 1:6, 7:5). По словам первой полуфиналистки турнира, новая прическа не слишком нравится ей самой.

- Я ждала, что вы спросите об этом, - приводит пресс-служба WTA слова Кузнецовой. - Мои волосы были слишком длинными и мешали мне, поэтому решила их обрезать. Мой парикмахер, когда увидел это, сказал, что убьет меня. Удивительно, но это видео со стрижкой – самое просматриваемое в моем Instagram. Если честно, моя новая прическа не очень нравится мне.