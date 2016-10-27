15:22 | ТЕННИС — WTA

Светлана Кузнецова: "Мой парикмахер сказал, что убьет меня"

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Теннисистка Светлана Кузнецова отметила, что ее парикмахер был недоволен, увидев, как россиянка состригает свои волосы в матче итогового турнира WTA с Агнешкой Радванской (7:5, 1:6, 7:5). По словам первой полуфиналистки турнира, новая прическа не слишком нравится ей самой.

- Я ждала, что вы спросите об этом, - приводит пресс-служба WTA слова Кузнецовой. - Мои волосы были слишком длинными и мешали мне, поэтому решила их обрезать. Мой парикмахер, когда увидел это, сказал, что убьет меня. Удивительно, но это видео со стрижкой – самое просматриваемое в моем Instagram. Если честно, моя новая прическа не очень нравится мне. 

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Материалы REN-TV

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