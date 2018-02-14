Стивенс снялась в купальнике для Sports Illustrated

Американка Слоун Стивенс стала одной из участниц купального выпуска Sports Illustrated. 24-летняя теннисистка на своей странице в Инстаграме объявила, что приняла участие в съемках откровенных фотографий.

"Я очень горжусь тем, что являюсь частью этого. Спасибо Sports Illustrated за то, что являетесь такой удивительной платформой для женщин ВСЕХ типов тела. Это для нас, дамы", - написала Стивенс.

Напомним, ранее стало известно, что также в откровенной фотосессии поучаствовала другая теннисистка Эжени Бушар.

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