Стивенс снялась в купальнике для Sports Illustrated

Американка Слоун Стивенс стала одной из участниц купального выпуска Sports Illustrated. 24-летняя теннисистка на своей странице в Инстаграме объявила, что приняла участие в съемках откровенных фотографий.
"Я очень горжусь тем, что являюсь частью этого. Спасибо Sports Illustrated за то, что являетесь такой удивительной платформой для женщин ВСЕХ типов тела. Это для нас, дамы", - написала Стивенс.
Напомним, ранее стало известно, что также в откровенной фотосессии поучаствовала другая теннисистка Эжени Бушар.
Бушар на песке. Новая сессия звезды
Sloane Stephens featured in 2018 Sports Illustrated Swimsuit edition. https://t.co/mRnJQZc2Rz pic.twitter.com/NusWyGPswk– José Morgado (@josemorgado) 13 февраля 2018 г.
Материалы других СМИ
sakusda
она сама кому хочешь вдует...не зря написала,Это для нас, дамы"
10:29
Thomas_Boy_
Блин...(
02:45