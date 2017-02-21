Соснович обыграла Флипкенс в первом круге турнира в Будапеште

Белорусская теннисистка Александра Соснович вышла во второй круг турнира WTA, обыграв бельгийку Кирстен Флипкенс - 4:6, 6:4, 6:1. В еще одном поединке Юлия Гергес из Германии одержала победу над Аннет Контавейт из Эстонии - 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Ladies Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Соснович (Белоруссия, Q) - Флипкенс (Бельгия) - 4:6, 6:4, 6:1
Гергес (Германия, 3) - Контавейт (Эстония, Q) - 6:7 (3:7), 6:3, 6:4