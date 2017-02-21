19:10 | ТЕННИС — WTA

Соснович обыграла Флипкенс в первом круге турнира в Будапеште

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Белорусская теннисистка Александра Соснович вышла во второй круг турнира WTA, обыграв бельгийку Кирстен Флипкенс - 4:6, 6:4, 6:1. В еще одном поединке Юлия Гергес из Германии одержала победу над Аннет Контавейт из Эстонии - 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.

Будапешт (Венгрия) 

Турнир WTA Hungarian Ladies Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Соснович (Белоруссия, Q) - Флипкенс (Бельгия) - 4:6, 6:4, 6:1

Гергес (Германия, 3) - Контавейт (Эстония, Q) - 6:7 (3:7), 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/budapest/2017/

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