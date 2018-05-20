Симона Халеп: "Здорово, что мы со Свитолиной снова вместе в финале"

Румынка Симона Халеп перед финальным матчем турнира в Риме против украинки Элины Свитолиной заявила, что ее соперница – отличная теннисистка и серьезный противник. Спортсменка добавила, что рада снова оказаться в финале со Свитолиной.

– Здорово, что мы снова в финале вместе, – цитирует официальный сайт WTA Халеп. – Матч должен получиться хорошим. Надеюсь только, что в этот раз я обойдусь без травм. Я знаю, как должна действовать на корте – моя игра при мне. Но Свитолина – очень серьезная соперница и отличная теннисистка. Это настоящий вызов. Мне нужно сосредоточиться и показать свой лучший теннис.

В полуфинале Халеп обыграла россиянку Марию Шарапову в трех сетах со счетом 4:6, 6:1, 6:4. Свитолина за право выступить в финале турнира сражалась с эстонкой Анетт Контавейт (6:4, 6:3).