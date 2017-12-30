Шарапова в первом круге турнира в Шеньчжэне встретится с Бузэрнеску

Россиянка Мария Шарапова сыграет с румынкой Михаэлой Бузернеску в первом круге турнира WTA в Шеньчжэне. Еще одна представительница России Евгения Родина встретится с китаянкой Инъинь Дуань. В случае победы над представительнцей из Азии российская теннисистка может выйти на первую ракетку мира румынку Симону Халеп, которой предстоит в первой раунде матч с американкой Николь Гиббз.

Еще одна россиянка Екатерина Александрова сыграет с победительницей квалификации.

Напомним, что турнир WTA в Шэньчжэне пройдет с 31 декабря по 6 января.