Шарапова в первом круге турнира в Шеньчжэне встретится с Бузэрнеску

Россиянка Мария Шарапова сыграет с румынкой Михаэлой Бузернеску в первом круге турнира WTA в Шеньчжэне. Еще одна представительница России Евгения Родина встретится с китаянкой Инъинь Дуань. В случае победы над представительнцей из Азии российская теннисистка может выйти на первую ракетку мира румынку Симону Халеп, которой предстоит в первой раунде матч с американкой Николь Гиббз.
Еще одна россиянка Екатерина Александрова сыграет с победительницей квалификации.
Напомним, что турнир WTA в Шэньчжэне пройдет с 31 декабря по 6 января.
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miker65
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