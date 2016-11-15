Шарапова в декабре сыграет с чемпионкой Рио-2016 Пуиг

Пуэрториканка Моника Пуиг сообщила, что в декабре проведет выставочный матч с россиянкой Марией Шараповой. Встреча состоится в Сан-Хуане в рамках турнира Monica Puig Invitational.

"Рада сообщить, что первое мероприятие Monica Puig Invitational пройдет 15 декабря в Сан-Хуане. Я благодарна великой Марии Шараповой за то, что она присоединится к нам. Буду рада сыграть против нее", - написала Пуиг в Facebook.

Ранее Пуиг стала олимпийской чемпионкой Рио-2016. На данный момент она занимает 32-е место в рейтинге WTA. Шарапова отбывает свою дисквалификацию из-за положительной пробы на мельдоний. Официальные матчи она сможет проводить с 26 апреля 2017 года.