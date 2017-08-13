Шарапова снялась с турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Мария Шарапова не сыграет на турнире в Цинциннати. Она отказалась от участия из-за травмы левой руки. Ранее организаторы соревнований дали россиянке wild card. В первом круге Шарапова должна была встретиться с Еленой Остапенко.

- Я прибыла в Цинциннати полностью готовой, - приводит WTA Insider слова Шараповой. - Но врач посоветовал перед US Open отказаться от участия из-за травмы левой руки, которую я получила в Стэнфорде. Спасибо организаторам за wild cars. Надеюсь, смогу сыграть здесь в следующем году.

Напомним, Шарапова вернулась на корт в апреле после 15-месячной дисквалификации. Она приняла участие в турнирах в Штутграте, Мадриде и Риме, после чего пропустила два месяца из-за травмы. Россиянка затем сыграла один матч в Стэнфорде, но отказалась от продолжения борьбы из-за повреждения.