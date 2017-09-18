Шарапова потеряла одну позицию в чемпионской гонке WTA

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA. В топ-10 не произошло изменений - лидером по-прежнему остается испанка Гарбинье Мугуруса. На второй позиции располагается румынка Симона Халеп, тройку лучших замыкает представительница Украины Элена Свитолина. Десятку лучших продолжает замыкать россиянка Светлана Кузнецова. Ее соотечественница Мария Шарапова опустилась с 87-й на 88-ю позицию.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 18 сентября

1 (1*). Мугуруса (Испания) – 5307 очков

2 (2). Халеп (Румыния) – 5025

3 (3). Свитолина (Украина) – 4815

4 (4). Плишкова (Чехия) – 4797

5 (5). В. Уильямс (США) – 4612

6 (6). Возняцки (Дания) – 4210

7 (7). Конта (Великобритания) – 3655

8 (8). Остапенко (Латвия) – 3493

9 (9). Младенович (Франция) – 2876

10 (10). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2846…

15 (15). ВЕСНИНА (Россия) – 1972…

17 (17). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1945...

31 (31). КАСАТКИНА (Россия) – 1436…

34 (34). МАКАРОВА (Россия) – 1356...

58 (57). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 878…

63 (61). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 781…

83 (80). РОДИНА (Россия) – 643…

88 (87). ШАРАПОВА (Россия) – 605

* – положение в предыдущем рейтинге