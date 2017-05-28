Шарапова потеряла 6 мест в чемпионской гонке WTA, Кузнецова, Павлюченкова и Веснина остались в топ-10

Украинка Элина Свитолина сохранила лидерство в чемпионской гонке WTA. В первой десятке за прошедшую неделю не произошло изменений, россиянки Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова и Елена Веснина остались на восьмом, девятом и десятом месте соответственно.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 28 мая
1 (1*). Свитолина (Украина) – 2845 очков
2 (2). Плишкова (Чехия) – 2507
3 (3). Конта (Великобритания) – 2245
4 (4). Возняцки (Дания) – 2241
5 (5). Халеп (Румыния) – 2190
6 (6). В. Уильямс (США) – 2127
7 (7). Младенович (Франция) – 2122
8 (8). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 1815
9 (9). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1542
10 (10). ВЕСНИНА (Россия) – 1470…
27 (25). КАСАТКИНА (Россия) – 823…
42 (39). МАКАРОВА (Россия) – 598…
49 (48). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 539…
61 (59). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 449…
71 (69). РОДИНА (Россия) – 382…
88 (82). ШАРАПОВА (Россия) – 310
* - положение в предыдущем рейтинге