Шарапова потеряла 6 мест в чемпионской гонке WTA, Кузнецова, Павлюченкова и Веснина остались в топ-10

Украинка Элина Свитолина сохранила лидерство в чемпионской гонке WTA. В первой десятке за прошедшую неделю не произошло изменений, россиянки Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова и Елена Веснина остались на восьмом, девятом и десятом месте соответственно.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 28 мая

1 (1*). Свитолина (Украина) – 2845 очков

2 (2). Плишкова (Чехия) – 2507

3 (3). Конта (Великобритания) – 2245

4 (4). Возняцки (Дания) – 2241

5 (5). Халеп (Румыния) – 2190

6 (6). В. Уильямс (США) – 2127

7 (7). Младенович (Франция) – 2122

8 (8). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 1815

9 (9). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1542

10 (10). ВЕСНИНА (Россия) – 1470…

27 (25). КАСАТКИНА (Россия) – 823…

42 (39). МАКАРОВА (Россия) – 598…

49 (48). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 539…

61 (59). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 449…

71 (69). РОДИНА (Россия) – 382…

88 (82). ШАРАПОВА (Россия) – 310

* - положение в предыдущем рейтинге