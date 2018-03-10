02:33 | Теннис — WTA

Шарапова после трех поражений подряд решила расстаться со своим тренером

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Россиянка Мария Шарапова объявила о завершении сотрудничества с тренером Свеном Гренефельдом. Шведский специалист стал тренером россиянки в 2013 году. Шарапова приняла такое решение после трех поражений подряд. Впервые почти за три года россиянка не смогла выиграть стартовые матчи на двух соревнованиях кряду (Доха и Индиан-Уэллс).

"После четырех успешных и трудных лет, которые мы провели вместе, я хочу поблагодарить Свена за его преданность, профессионализм и, самое главное, за дружбу, которая останется между нас и после завершения сотрудничества.

Это решение было принято обоюдно. Мне очень повезло, что на протяжении четырех лет в моей команде был такой специалист", – говорится в заявлении Шараповой, опубликованном на странице известного американского журналиста Бена Ротенберга.

 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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ЮКИ

маруся,расстанься лучше с Теннисом!переходи Полностью на конфекты,всем будет Слаще!

09:04

Бабасян Арсен Ноунеймович

"Неудержимую" дольше первого круга на турнирах удержать невозможно.))

08:09

andreichf

а какие успехи были за эти 4 года? дисква за допинг? 4 года назад Маша была в расцвете сил, а теперь уже пора заканчивать.

08:04

defender_8

"Команду" следовало разогнать после "мельдониевой" истории.

06:49

pnedved

"После четырех успешных и трудных лет, которые мы провели вместе, я хочу поблагодарить Свена за его преданность, профессионализм и, самое главное, за дружбу, которая останется между НАС и после завершения сотрудничества.

06:21

NOVZODUM NAMREBUG

Да поздняк метаться уже!!!! Пора не с тренерами расставаться, а со спортом ""завязывать"" !!!

04:37

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