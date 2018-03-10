Шарапова после трех поражений подряд решила расстаться со своим тренером

Россиянка Мария Шарапова объявила о завершении сотрудничества с тренером Свеном Гренефельдом. Шведский специалист стал тренером россиянки в 2013 году. Шарапова приняла такое решение после трех поражений подряд. Впервые почти за три года россиянка не смогла выиграть стартовые матчи на двух соревнованиях кряду (Доха и Индиан-Уэллс).

"После четырех успешных и трудных лет, которые мы провели вместе, я хочу поблагодарить Свена за его преданность, профессионализм и, самое главное, за дружбу, которая останется между нас и после завершения сотрудничества.

Это решение было принято обоюдно. Мне очень повезло, что на протяжении четырех лет в моей команде был такой специалист", – говорится в заявлении Шараповой, опубликованном на странице известного американского журналиста Бена Ротенберга.