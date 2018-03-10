Шарапова после трех поражений подряд решила расстаться со своим тренером

Россиянка Мария Шарапова объявила о завершении сотрудничества с тренером Свеном Гренефельдом. Шведский специалист стал тренером россиянки в 2013 году. Шарапова приняла такое решение после трех поражений подряд. Впервые почти за три года россиянка не смогла выиграть стартовые матчи на двух соревнованиях кряду (Доха и Индиан-Уэллс).
"После четырех успешных и трудных лет, которые мы провели вместе, я хочу поблагодарить Свена за его преданность, профессионализм и, самое главное, за дружбу, которая останется между нас и после завершения сотрудничества.
Это решение было принято обоюдно. Мне очень повезло, что на протяжении четырех лет в моей команде был такой специалист", – говорится в заявлении Шараповой, опубликованном на странице известного американского журналиста Бена Ротенберга.
Coaching news: amid a string of disappointing results, Maria Sharapova has split with longtime coach Sven Groeneveld.– Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 9 марта 2018 г.
Statements from each: pic.twitter.com/2whuJHZB5E
ЮКИ
маруся,расстанься лучше с Теннисом!переходи Полностью на конфекты,всем будет Слаще!
09:04
Бабасян Арсен Ноунеймович
"Неудержимую" дольше первого круга на турнирах удержать невозможно.))
08:09
andreichf
а какие успехи были за эти 4 года? дисква за допинг? 4 года назад Маша была в расцвете сил, а теперь уже пора заканчивать.
08:04
defender_8
"Команду" следовало разогнать после "мельдониевой" истории.
06:49
pnedved
"После четырех успешных и трудных лет, которые мы провели вместе, я хочу поблагодарить Свена за его преданность, профессионализм и, самое главное, за дружбу, которая останется между НАС и после завершения сотрудничества.
06:21
NOVZODUM NAMREBUG
Да поздняк метаться уже!!!! Пора не с тренерами расставаться, а со спортом ""завязывать"" !!!
04:37