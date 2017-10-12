Шарапова победила Линетт во втором круге турнира в Тяньцзине

Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над Магдой Линетт из Польши во втором круге турнира в Тяньцзине. Встреча продолжалась 1 час 39 минут и закончилась в двух сетах со счетом 7:5, 6:3. Россиянка смогла победить с третьего матчбола, отыграв в последнем гейме один брейк-поинт.

В третьем круге Шарапова сыграет с победительницей матча Штефани Фегеле (Швейцария) – Юлия Путинцева (Казахстан).

Тяньцзинь (Китай)

Турнир WTA Tianjin Open

Призовой фонд 426 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

ШАРАПОВА (Россия, WC) - Линетт (Польша) - 7:5, 6:3