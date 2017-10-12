Шарапова победила Линетт во втором круге турнира в Тяньцзине

Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над Магдой Линетт из Польши во втором круге турнира в Тяньцзине. Встреча продолжалась 1 час 39 минут и закончилась в двух сетах со счетом 7:5, 6:3. Россиянка смогла победить с третьего матчбола, отыграв в последнем гейме один брейк-поинт.
В третьем круге Шарапова сыграет с победительницей матча Штефани Фегеле (Швейцария) – Юлия Путинцева (Казахстан).
Тяньцзинь (Китай)
Турнир WTA Tianjin Open
Призовой фонд 426 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
ШАРАПОВА (Россия, WC) - Линетт (Польша) - 7:5, 6:3
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