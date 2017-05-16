Шарапова не смогла доиграть матч против Лучич-Барони

Россиянка Мария Шарапова не смогла доиграть матч второго круга на турнире в Риме против Мирьяны Лучич-Барони из-за повреждения левого бедра. Шарапова снялась при счете 4:6, 6:3, 2:1 в свою пользу.

В начале третьего сета при счете 1:0 в свою пользу Шарапова взяла паузу и ушла в раздевалку. Россиянка вернулась на корт с замотанным бедром, взяла гейм на своей подаче, но затем была вынуждена отказаться от борьбы.

Добавим, что за несколько минут до выхода Шараповой на корт стало известно, что организаторы Roland Garros не дадут россиянке wild card ни в основную сетку турнира, ни в квалификацию.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 775 745 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Лучич-Барони (Хорватия, 16) – ШАРАПОВА (Россия, WC) – 6:4, 3:6, 1:2 – отказ