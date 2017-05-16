22:27 | ТЕННИС — WTA

Шарапова не смогла доиграть матч против Лучич-Барони

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Россиянка Мария Шарапова не смогла доиграть матч второго круга на турнире в Риме против Мирьяны Лучич-Барони из-за повреждения левого бедра. Шарапова снялась при счете 4:6, 6:3, 2:1 в свою пользу.

 
Мария ШАРАПОВА.Париж сказал Шараповой "нет"

В начале третьего сета при счете 1:0 в свою пользу Шарапова взяла паузу и ушла в раздевалку. Россиянка вернулась на корт с замотанным бедром, взяла гейм на своей подаче, но затем была вынуждена отказаться от борьбы.

Добавим, что за несколько минут до выхода Шараповой на корт стало известно, что организаторы Roland Garros не дадут россиянке wild card ни в основную сетку турнира, ни в квалификацию.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 775 745 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Лучич-Барони (Хорватия, 16) – ШАРАПОВА (Россия, WC) – 6:4, 3:6, 1:2 – отказ

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КОММЕНТАРИИ (13)
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Новоуепинни

Да какая травма, узнала что на РГ пролет, сама доигрывать не стала. Нафик ей этот турнирчик, тренировка тока

22:54

бронепоезд

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ-----Шёл бы ты лесоруб в лес,заниматься работой по профилю.

22:49

lavric999

Отдыхай и вставай на ноги! Не все же сразу, нужно потихоньку вкатываться!

22:45

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

А где ура--поцтреотические визги и бодрые инет--газетные заголовки???? Ну неужели сама шара шугарповна сахаркова не понимает, её удел --- конфетками торговать?????

22:42

whistler2012

Все-таки трудно, даже очень, входить в игру после длинного простоя, когда тебе за 30. А Маша всю свою карьеру часто травмировалась. Ну, и тут травма...Увы.

22:40

Slim Taller

Вчера здесь же был заголовок "Шарапова выиграла в Риме по пути в Париж". А сегодня уже нет Рима,и как фанера над Парижем.

22:38

Sinaron

Tomas-boy, ты матч-то смотрел? Похоже, что пустышка ты сам.

22:38

Arthas

Еще и решил Томаса боя спародировать, тоолько у того с заглавной буквы ник. Ох, предсказуемый, слищком предсказуемый

22:37

tulupp

Tomas-boy. пустышка ты. Пустышки не выигрывают несколько раз турниры большого шлема.

22:35

Tomas-boy.

Всегда говорил, что Шарапова пустышка.))

22:34

Arthas

Ох, коммент чмоки сразу же удалили. Странная эта личность. Говорит, что н есмотрит матчи, при чем в комментах всегда первый. По мне так, это развод от самого СЭ. ну невозможно столько лет нести один и тот же бред.

22:32

tryam

да. в третьем сете светило 6-0 хорватке...но непруха

22:29

Arthas

Эх, обидно. Уничтожала уже в третьем сете ее конкретно. Ну, пусть пляшет хорватка. Липовая победа для хамской теннисистки, которая толком ничег оне добилась, вышла в полуфинал АО 2017 из-за случайности и зазвездилась

22:29