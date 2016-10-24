Россиянка Мария Шарапова исключена из рейтинга WTA. На 17 октября она занимала 91-ю позицию, в обновленном сегодняшнем рейтинге она отсутствует. Напомним, что спортсменка была отстранена на два года за употребление мельдония. После апелляции в CAS ее дисквалификация была сокращена до 15 месяцев. Отсчет срока идет с 25 января 2016 года, на корт она сможет вернуться в апреле.

Отметим, что после решения CAS Шарапова дала интервью, в котором достаточно жестко высказалась о Международной теннисной федерации.