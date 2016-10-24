09:20 | ТЕННИС — WTA

Шарапова исключена из рейтинга WTA

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Россиянка Мария Шарапова исключена из рейтинга WTA. На 17 октября она занимала 91-ю позицию, в обновленном сегодняшнем рейтинге она отсутствует. Напомним, что спортсменка была отстранена на два года за употребление мельдония. После апелляции в CAS ее дисквалификация была сокращена до 15 месяцев. Отсчет срока идет с 25 января 2016 года, на корт она сможет вернуться в апреле.

Отметим, что после решения CAS Шарапова дала интервью, в котором достаточно жестко высказалась о Международной теннисной федерации.

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Материалы сюжета: Шарапова: мельдониевая дисквалификация


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