Шарапова и Винус Уильямс отказались от участия в турнире в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Мария Шарапова и американка Винус Уильямс не примут участия в турнире WTA в Санкт-Петербурге, сообщает "Р-Спорт". Переговоры между спортсменками и организаторами соревнований не дали результата.
Напомним, турнир WTA пройдет в Санкт-Петербурге с 29 января по 4 февраля. Ранее стало известно, что на St. Petersburg Ladies Trophy выступят первая ракетка мира румынка Симона Халеп, француженки Каролин Гарсия и Кристина Младенович, немка Юлия Гергес, россиянки Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Екатерина Макарова и Наталия Вихлянцева.
Дополнительная информация
- Мария Шарапова
- Елена Веснина
- Анастасия Павлюченкова
- Юлия Гергес
- Винус Уильямс
- Екатерина Макарова
- Симона Халеп
- Каролин Гарсия
- Кристина Младенович
- Наталья Вихлянцева
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firedrake
Мэри в Пиндосии наверное новый вид конфет выводит
02:09
Спринт
Всё логично. И Шарапова и Уильямс планируют задержаться на Австралийском турнире как можно больше и поехать через пол мира в Россию можно было только при гарантированных больших, так называемых, подъёмных - за само участие. Но видимо предложили маловато, по меркам теннисных звёзд..
01:44