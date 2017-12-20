00:25 | Теннис — WTA

Шарапова и Винус Уильямс отказались от участия в турнире в Санкт-Петербурге

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Российская теннисистка Мария Шарапова и американка Винус Уильямс не примут участия в турнире WTA в Санкт-Петербурге, сообщает "Р-Спорт". Переговоры между спортсменками и организаторами соревнований не дали результата.

Напомним, турнир WTA пройдет в Санкт-Петербурге с 29 января по 4 февраля. Ранее стало известно, что на St. Petersburg Ladies Trophy выступят первая ракетка мира румынка Симона Халеп, француженки Каролин Гарсия и Кристина Младенович, немка Юлия Гергес, россиянки Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Екатерина Макарова и Наталия Вихлянцева.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/tennis/20171220/1130323867.html

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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firedrake

Мэри в Пиндосии наверное новый вид конфет выводит

02:09

Спринт

Всё логично. И Шарапова и Уильямс планируют задержаться на Австралийском турнире как можно больше и поехать через пол мира в Россию можно было только при гарантированных больших, так называемых, подъёмных - за само участие. Но видимо предложили маловато, по меркам теннисных звёзд..

01:44