Шарапова и Винус Уильямс отказались от участия в турнире в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Мария Шарапова и американка Винус Уильямс не примут участия в турнире WTA в Санкт-Петербурге, сообщает "Р-Спорт". Переговоры между спортсменками и организаторами соревнований не дали результата.

Напомним, турнир WTA пройдет в Санкт-Петербурге с 29 января по 4 февраля. Ранее стало известно, что на St. Petersburg Ladies Trophy выступят первая ракетка мира румынка Симона Халеп, француженки Каролин Гарсия и Кристина Младенович, немка Юлия Гергес, россиянки Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Екатерина Макарова и Наталия Вихлянцева.