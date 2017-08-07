Шамиль Тарпищев: "Победе Макаровой в Вашингтоне способствовал успех на Уимблдоне"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что успешное выступление на Уимблдоне в парном разряде с Еленой Весниной способствовало победе Екатерины Макаровой на турнире в Вашингтоне. В финале 29-летняя россиянка победила 28-летнюю немку Юлию Гергес (3:6, 7:6 (7:2), 6:0).

– Макарова наконец избавилась от травм, которые ее преследовали, и начала показывать стабильную и уверенную игру, – цитирует ТАСС Тарпищева. – Ее победа в Вашингтоне заслуженна и очень приятна. Можно порадоваться за нее. Думаю, этой победе способствовал и ее успех в парном разряде Уимблдона.

Макарова всегда хорошо играла в одиночном разряде. Так что ее победа в Вашингтоне неудивительна.